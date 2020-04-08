Firar eden corona virüslü şahıs güvenlik güçlerini alarma geçirdi

Gece saat 02.00 sıralarında, Aydın Devlet Hastanesi'nde karantina altında tutulan hastalardan 43 yaşında M.S.’nin yerinde olmadığını tespit eden görevliler, polisi aradı hastayı hastanede bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, bir yandan Aydın şehir merkezinde ararken diğer yandan da jandarma şahsın ikamet ettiği Efeler ilçesine bağlı köyün yolunda uygulama başlattı. Arama çalışmaları devam ettiği sırada şahısın sabaha karşı yeniden hastaneye gelmesi ile güvenlik güçleri çalışmalara son verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)