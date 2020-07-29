Firar kısa sürdü… Kaçış planı için bu iddiada bulundu

Adana’da ‘uyuşturucu ticareti’nden hüküm giyen ve Karataş Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Songül Beyazlat, corona virüsü şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülürken kendini jandarma aracından dün saat 10.30 sıralarında attı. Bu sırada hastane önünde bekleyen eşi Onur Beyazlat’a ait minibüse binen Songül Beyazlat kaçtı.

Ekipler, Onur ile eşi Songül Beyazlat ve araçta bir kişi olduğunu tespit etti. Araç terk edilmiş halde bulununca, otobüs ve dolmuşlarda da şüpheliler arandı.

ÇOCUKLARI İÇİN İDDİASI

Polis, şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandıklarını belirledi. Harekete geçen ekipler firari Songül ile eşi Onur Beyazlat’ı yakaladı.

Öte yandan firari Songül Beyazlat’ın hüküm giydiği suçtan 5 yıl cezasının kaldığı 2 çocuğunu göremediği ve özlediği için kaçma planı yaptığı iddia edildi.