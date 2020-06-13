Firari FETÖ’cü Öz Yunan adalarında keyif yapıyor

Zenginlerin kenti Speyer'de bir villada konuk edildiği belirtilen kaçak savcının, Almanya'nın verdiği “iltica ve siyasi koruma hakkı” sayesinde kendisini destekleyen işadamlarının özel uçağı ile Yunan Adaları'na gidip geldiği ortaya çıktı.

Bölgede yaşayan işadamları ve Türklerin, “Zekeriya Öz'ü evinde ağırlıyor” dediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılma pilot Fatih Durmuş, Mannheim'daki özel ve küçük havaalanında örgüt yanlısı olarak bilinen işadamlarına uçuş dersleri de veriyor.

Bu uçuş derslerine A. K. ile kardeşi U.K.'nın katıldığı, ekibe zaman zaman başka işadamlarının dahil olduğu öğrenildi. İşadamı grupları, Zekeriya Öz'ü de alarak özel uçakla Yunan Adaları'na gidip hem deniz ve güneş keyfi yapıyor, hem de orada özel uçak bakıyor.

‘BİZ TAKİP ETMEYİZ'

Bu arada FETÖ ile ilgili Sol Parti milletvekillerinin sorularına Alman hükümetinden ilginç cevaplar verildi. 21.01.2020 tarihli soru önergesi şöyle yanıtlandı: “Gülen hareketi, Almanya'da terör örgütü olarak sınıflandırılmamıştır.

Bu hareket Anayasayı Koruma Örgütü tarafından takip edilmiyor. Gelir kaynakları ise çeşitli ticari faaliyetler, bilimsel araştırmalar, medya ve konferanslardır.”