Fırın önünde kavga edenlerin cezası belli oldu!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün İstanbul Bayramapaşa’da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala ekmek fırını önünde toplanan kalabalığın kavgasıyla ilgili açıklama yaptı.

“TRAFİK KAZASINDAN DOLAYI YAŞANDI”

EGM’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* İstanbul Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi Millet Caddesinde bir ekmek fırınının önünde kavga eden şahıslar ile ilgili olarak yapılan araştırmada, bir araç ile bir motosiklet arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği, kazadan dolayı tarafların birbirlerini darp ettikleri, akabinde kavgaya karışan şahısların olay yerinden ayrılmış oldukları tespit edilmiştir.

* Ekmek fırınının önünde yaşanan olayın, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınmış olan 2 gün süre ile uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak bir “ekmek alma sırası” kavgası olmadığı, trafik kazasından dolayı yaşandığı anlaşılmıştır.

SOSYAL MESAFEDEN CEZA KESİLDİ

EGM, kazaya ve kavgaya karışan 3 şahısın tespit edildiğini belirterek, “Görevlilerimiz tarafından yakalanarak sosyal mesafe ve izalosyon kurallarına uymamaktan dolayı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre para cezası kesilmiş, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve alkollü araç kullanmaktan gerekli adli işlemler yapılmıştır” açıklamasını yaptı.

İLGİLİ HABER Bakanlığın sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ortalık karıştı! Kuyruk kavgası