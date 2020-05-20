Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fırıncılar birbirine girdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sırasında birbirlerinin bölgelerinde satış yapma konusunda anlaşmazlık yaşayan fırıncılar arasındaki gerginlik yaşandı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

12:46 -
Haberler Gündem
Fırıncılar birbirine girdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün saat 17.00 sıralarında iki ayrı ekmek fırını çalışanı, iddiaya göre birbirlerinin bölgesini ihlal edince aralarında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalle halkı, ikilinin arasına girdi. Mahalleli tarafları sakinleştirmek için çaba harcarken, olay tartışmaya karışan fırın çalışanının araçlarıyla bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.

KOŞARAK KOVALADI

Yaşanan gerilim ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın büyüdüğü sırada fırın çalışanının, meslektaşının kendisine küfür ettiğini iddia etmesiyle sinirlendiği ve aracıyla bölgeden uzaklaşan meslektaşını koşarak kovaladığı görülüyor. (DHA)

Bursa Corona
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more