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Fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırına gitmek yasak mı?

30 büyükşehir ve akciğer hastalıklarının yoğun görüldüğü Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Vatandaşlar şimdi yasakta fırınların açık olup olmadığını ve fırına gitmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki fırınlar açık mı?

09:55 -
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Fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırına gitmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde fırınların açık olma durumuyla ilgili detaylar yer alıyor. Ayrıca ramazan tedbirleri genelgesinde de iftar saatlerinde fırınlardaki pide kuyruklarını önlemek amacıyla da bazı maddelere yer verildi. İşte yasak süresince fırınların durumu…

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FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı süresince fırınlar açık olacak. Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

İçişleri Bakanlığı Ramazan Zonguldak
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