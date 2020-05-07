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Fırsatçılar iş başında! 70 TL’den 700 TL’ye çıktı

Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesi kararlılıkla devam ederken, fırsatçılar ateş ölçerleri karaborsaya düşürerek, fiyatının 10 kat artmasına sebep oldu.

Sozcu.com.tr
10:20 -
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Corona virüsü öncesi 70 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya kadar çıkarken, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, “Vatandaşlarımızın bu cihazı alırken acele etmemesi ve duyarlı olmasını rica ediyorum” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, “İhracatın ve ithalatın önün açılmasıyla birlikte ateş ölçerlerin fiyatı eskiye dönecektir” dedi. (FOTO: İHA)

“ANLAMAYAN VATANDAŞLARA BAŞKA CİHAZ SATIYORLAR”

Narin, şunları söyledi: Fırsatçıların ortam ısı ölçer cihazını vatandaşlar anlamadığı için onlara ateş ölçer olarak sattığını gördük. Bu konuda özellikle bazı iş yerlerinin 11 Mayısta açılması ile beraber belki vatandaşlarımız bu tip ürünlere rağbeti artacaktır. Bu cihaz tek başına corona virüsü tespit eden bir cihaz değildir ve tamamen ateş ölçümü için kullanılmaktadır. (İHA)

Corona Türkiye
Son güncelleme: 10:24 07.05.2020
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