Fırtına birçok bölgeyi etkiliyor yağış sürüyor! Hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İçAnadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Sinop, Samsun, Amasya, Çorum ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve İç Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

FIRTINA ETKİLİ OLUYOR

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.