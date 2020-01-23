Fırtına evin çatısını uçurdu! Faciadan dönüldü

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına Ontemmuz Mahallesi Mevlana Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin çatısını uçurdu. Çatı parçaları çevreye savruldu.

Olayın ardından bölgeye AFAD, 112, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler evde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadını evinden alarak öğretmenevine yerleştirildi.

Fırtınanın iki katlı evin çatısını uçurduğunu ifade eden Hacer Özbektürk (66), “Ben o an evde değildim kiracı vardı evin içinde çok korkmuş fırtına geldiği gibi çatıyı uçurtmuş birçok parçası nerede belli değil. Şu anda kendisi öğretmenevinde misafir ediliyor. Başkanım yer ayırttı oraya getirildi. Burası iki katlı bir bina çatının yarısı uçtu” şeklinde konuştu. (İHA)