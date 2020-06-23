Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fırtına TIR’ı böyle devirdi

Öğle saatlerinde özellikle Çatalca'da etkili olan hortum ve fırtına ile ilgili yeni görüntüler dikkat çekiyor. Sözcü WhatsApp Haber Hattı'na ulaşan ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler doğa olayının şiddetini gözler önüne seriyor. Görüntülerde fırtınanın bir TIR'ı devirdiği anlar yer alıyor.

Sozcu.com.tr
19:46 -
Haberler Gündem

Meteoroloji ve AKOM’un İstanbul için yaptığı uyarıların ardından özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak etkili oldu.

TIR DEVRİLDİ

Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluşurken kentin bazı kesimlerinde de dolu yağışı etkili oldu. Çatalca'da hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Sözcü WhatsApp Haber Hattı’na ulaşan ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler doğa olayının şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde fırtınanın bir TIR’ı devirdiği anlar da yer aldı.

İLGİLİ HABERİBB İstanbul'a düşen yağış miktarını açıkladı!İBB İstanbul'a düşen yağış miktarını açıkladı! İLGİLİ HABERSon dakika... İstanbul'da sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti!Son dakika... İstanbul'da sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more