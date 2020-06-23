Fırtına TIR’ı böyle devirdi

Meteoroloji ve AKOM’un İstanbul için yaptığı uyarıların ardından özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak etkili oldu.

TIR DEVRİLDİ

Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluşurken kentin bazı kesimlerinde de dolu yağışı etkili oldu. Çatalca'da hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Sözcü WhatsApp Haber Hattı’na ulaşan ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler doğa olayının şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde fırtınanın bir TIR’ı devirdiği anlar da yer aldı.

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