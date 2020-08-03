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Foça’da tekne faciası böyle geldi… Korkunç iddialar

İzmir'in Foça ilçesinde içerisindeki 10 yolcuyla batan teknede facia adeta göz göre göre geldi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan ve olayın ardından yüzerek karaya çıkan tekne sahibi kayıplara karıştı.

08:29 -
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Foça’da tekne faciası böyle geldi… Korkunç iddialar

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Hayırsız Ada açıklarında iddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan ‘Egem’ ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden dün denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu.

FAZLADAN 6 YOLCU

Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi.

4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.’nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Tekne sahibi Adem D.’nin olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenildi. (İHA)

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Son güncelleme: 08:36 03.08.2020
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