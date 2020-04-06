Fotomontajlı görsel kenti karıştırdı, valilik açıklama yaptı

Sosyal medyada, ulusal bir kanalda yayınlanmış bir haberin ekran görüntüsüymüş gibi servis edilen fotoğraf Denizli’de paniğe neden oldu. Denizli Valiliği konuya ilişkin resmi açıklama yaparak söz konusu görselin ‘sahte’ olduğunu açıkladı.

BİR ANDA SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Gün içinde, yüzlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğrafta bir haber kanalının görüntüsü üzerinde ‘Denizli’de acil durum ilan edildi. Vali Karahan: İlimizin tüm mahallelerine karantine getirildi. Vatandaşlarımız sadece gıda ihtiyacı için dışarıya çıkacak” ifadeleri yer aldı.

Paylaşımların artması üzerine Denizli valiliği resmi açıklama yaptı. Açıklamada, görselin doğru olmadığı ve içeriğindeki ifadelerin Vali Hasan Karahan’a ait olmadığı belirtildi.

FOTOMONTAJ YAPILMIŞ

Denizli’de acil durum ilan edilmediğinin vurgulandığı Valilik açıklamasında, şöyle denildi:

* İlimizde böyle bir durum söz konusu olmayıp, montajlanarak yayınlanan bu görüntüdeki yer alan açıklama da Valimiz Hasan Karahan'a ait değildir.

* Bu konu ile ilgili sosyal ağlar üzerinden Milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişiler hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.

* Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

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