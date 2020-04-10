Fransa’da coronadan ölen ilk Türk’ün kuzeni de hayatını kaybetti

Fransa'da bir süre önce corona virüsü teşhisinden sonra tedavi altına alındığı hastanede ölen ilk Türk olan 64 yaşındaki Halil Bıçkı'nın, kuzeni 41 yaşındaki Gökmen Bıçkı da aynı kaderi paylaşarak hayatını kaybetti.

12 ŞUBAT’TA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Fransa'nın Suissons kentinde yıllardır yaşayan Halil Bıçkı, şubat ayının ilk haftasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede 12 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

Halil Bıçkı'nın ölümünden sonra yakın çevresinde yer alan kuzeni Gökmen Bıçakçı ve eşi ile birlikte karantina altına alındığı öğrenildi.

Yapılan testlerde pozitif çıkan ve yaklaşık 1 aydır hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Gökmen Bıçkı da, bugün hayatını kaybetti.

EŞİ KARANTİNADA

Halil Bıçkı'nın ölümünden sonra kuzeni Gökmen Bıçkı ve eşinin de corona virüsü testinin de pozitif çıktığı ifade edildi. Halen aynı hastanede tedavi altında bulunduğu ifade edilen Gökmen Bıçkı'nın eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MERSİN’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Acı haberin ulaştığı Gökmen Bıçkı'nın, Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan aile fertleri, daha önce Halil Bıçkı'nın cenazesi Türkiye'ye gönderilmesine izin vermeyen Fransız yetkililerin, Gökmen Bıçkı'nın cenazesinin ise Türkiye gönderilmesine izin verdiklerini ifade etti. Gökmen Bıçkı'nın cenazesinin kısa süre içinde Türkiye'ye gönderilerek memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verileceği ifade edildi.

YURT DIŞINDA EN ÇOK ÖLÜMLER FRANSA’DA

Dışişleri Bakanlığı, 4 Nisan’da yaptığı açıklamada virüsten kaynaklı olarak yurt dışında yaşamını yitiren Türklerin en fazla olduğu ülkenin Fransa olduğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “COVID-19 sebebiyle yurt dışında maalesef 156 vatandaşımızı kaybettik. Fransa'da 55, Almanya'da 31, Hollanda'da 22, İngiltere'de 16, Belçika'da 14, ABD'de 7, İsveç'te 5, İsviçre'de 3, Avusturya'da 2, Lübnan'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti” açıklamasını yapmıştı.

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