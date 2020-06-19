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Freni boşalan taksi çarptı, 5 metreden düşerek öldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde freni boşalan taksi, yokuştan kayarak bir apartmanın bahçe duvarı önünde duran Mehmet Acar'a (65) çarptı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08:10 -
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Freni boşalan taksi çarptı, 5 metreden düşerek öldü

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Orhangazi İlkokulu önünde, Mehmet Çelik yönetimindeki taksi öğleden sonra freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Yokuş aşağı ilerleyen taksi, bu sırada apartmanın bahçe duvarı önünde bekleyen Mehmet Acar’a ve duvara çarparak durabildi.

Acar, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 5 metreden bahçe boşluğuna düştü. Mehmet Acar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Mehmet Çelik ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

Son güncelleme: 08:16 19.06.2020
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