Freni boşalan taksi çarptı, 5 metreden düşerek öldü

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Orhangazi İlkokulu önünde, Mehmet Çelik yönetimindeki taksi öğleden sonra freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Yokuş aşağı ilerleyen taksi, bu sırada apartmanın bahçe duvarı önünde bekleyen Mehmet Acar’a ve duvara çarparak durabildi.

Acar, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 5 metreden bahçe boşluğuna düştü. Mehmet Acar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Mehmet Çelik ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)