Freni patlayan kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Kaza akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen sondaj kamyonu, rampadan inerken, frenleri boşalınca hızı arttı.

2 EVİN DUVARINA ÇARPIP EVE DALDI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 2 evin duvarına çarptıktan sonra bir evin içerisine girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyonun altında kalan biri kadın iki kişi ile moloz yığınları altında kalan sürücü yaralandı.

Aracın altında kalan Ruhinaz Mutlu’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü ile yaralanan kişi, 112 Acil ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA