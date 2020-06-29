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Frigya ve Roma dönemine ait heykel ve sikke ele geçirildi!

Bursa'da, Frigya ve Bizans dönemine ait insan figürlü heykel ve sikkeleri satmak isteyen S.K. ve B.A., jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

21:14 -
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. ve B.A.’nın, İstanbul'dan Bursa'ya gelerek, elinde bulunan tarihi eserleri satacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu eve baskın düzenledi. Baskında şüpheliler suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, Frigya 2, Bizans dönemine ait Meryem Ana figürlü 3 heykel ile Roma dönemine ait 14 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. DHA

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