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FSM çıkışında araç yandı, trafik kilitlendi!

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

19:44 -
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FSM çıkışında araç yandı, trafik kilitlendi!

Yangın, TEM otoyolu Çavuşbaşı Mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Yolda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmında dumanların çıkığını fark ettiği aracını durdurdu. Ardından otomobili bir anda alev aldı.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek alevlerin yükseldiği yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. DHA

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