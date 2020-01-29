Fuara giden İSKİ personeline bol keseden harcırah!

Sayıştay‘ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP tarafından yönetildiği dönemde İSKİ’nin 2018 mali yılına ilişkin hesap ve işlemlerin incelenmesi sonucunda; Harcırah Kanunu‘na göre ödenmesi mümkün olmayan harcamaların yasaya aykırı şekilde ödendiğini tespit etti.

İSKİ’nin bazı yurt dışı fuar, kongre ve organizasyonlar için hizmet satın aldığı, alınan hizmetin kapsamına fuara katılacak personelin ulaşım, konaklama, rehberlik hizmeti ile yeme-içme giderlerinin de dâhil edildiği, ayrıca söz konusu personelden bazılarına gidiş ve dönüş günleri için bazılarına ise görevde bulundukları tüm günler için harcırah ödemesi yapıldığı belirlendi.

KAMU GİDERLERİNDE ARTIŞA SEBEBİYET VERİLDİ

Aynı tespitlerin 2016 ve 2017 raporlarında da yer almasına rağmen devam ettiği vurgulandı. Kurum bütçesinden ödenmesi mümkün olmayan şehir içi araç temini, mihmandarlık hizmeti, seyahat sigortası gibi harcırah mevzuatı kapsamında olmayan harcamaların hizmet kapsamına dâhil edilmesinin kamu giderlerinde mevzuata aykırı olarak artışa sebebiyet verdiği vurgulandı. Tespit edilen usulsüzlük Sayıştay raporunda üç örnekle anlatıldı:

16-23 Mart 2018 tarihleri arasında Brezilya‘da düzenlenen 8. Dünya Su Forumu‘nda, idare tarafından doğrudan temin ile organizasyon hizmeti satın alındı. Foruma katılacak olan personelin tüm giderlerinin ihaleyi alan firma tarafından karşılanmasına rağmen foruma katılan personele harcırah ödemesi yapıldı.

14-18 Mayıs 2018 tarihleri arasında Almanya‘da düzenlenen Çevre Teknolojileri Fuarı için pazarlık usulü ihale ile 25-28 Haziran 2018 tarihleri arasında Filistin‘de düzenlenen 1. Dünya Su Forumu‘na katılımı için doğrudan temin yöntemi ile organizasyon hizmet alımları yapıldı.

Söz konusu hizmet alımlarında, otel konaklamalarının da hizmet alımı kapsamına alınarak ödenebilecek konaklama giderlerine ilişkin mevzuatla belirlenen sınırlamaların bertaraf edildiği, Harcırah Kanunu’nun kapsamında olmayan ve ödenmesi mümkün olmayan şehir içi ulaşım giderlerinin hizmet alımı kapsamına dahil edildiği belirlendi.

İSKİ: DAHA EKONOMİK OLSUN DİYE İHALE YAPTIK

İSKİ, Sayıştay’a gönderdiği yanıtta ihale kapsamına gündeliklerin dahil edilmediğini, gündeliklerin ödenmesi yükümlülüğünün görevlendirmeyi yapan idareye ait olduğunu belirtti. Almanya’da düzenlenen fuara da 27 personelin katıldığı daha ekonomik olması nedeniyle etkinliğe katılım organizasyonu için hizmet alımı yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

KURUMUN YANITI YETERSİZ BULUNDU

İSKİ’nin yanıtını yetersiz bulunan Sayıştay, şu kararı verdi: “Bulgu konusu hususa dair üç adet örnek varken, kamu idaresi cevabında bunlardan yalnızca birine ilişkin açıklama yapılmıştır. Seyahat sağlık sigortası, mihmandarlık hizmeti gibi Harcırah Kanunu uyarınca ödenmesi mümkün olmayan harcama kalemlerinin hizmet alımına dahil edilmesinin, kamu idaresi cevabında iddia edildiği gibi ‘kurumun ekonomik menfaatlerinin korunması’ amacına hizmet etmediği açıktır.”