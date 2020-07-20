Fuat Oktay: Kıbrıs Türk halkına gönülden bağlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümü dolayısıyla KKTC’de düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı programına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Oktay, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

ÖZGÜRLÜKTEN ASLA ÖDÜN VERİLMEYECEK

* 46 yıl önce bugün Barış Harekatı başlayana kadar bu topraklarda, Kıbrıs Türkleri mermilerin hedefi oluyor; sokaklarda zulüm hüküm sürüyordu. Kıbrıs’ın birçok noktasında Türklere karşı insanlık dışı sindirme çabaları hâkimdi. Bu çabalar bugün de Kıbrıs Türklerine yönelik ambargolarla sürdürülmektedir. Kıbrıs Türkü, mücahitlerimizin yıllar süren haklı direnişi ve Mehmetçiğimizin kahramanlığıyla, tüm dünyaya Kıbrıslı Türklerin özgürlüğünden asla ödün vermeyeceğini göstermiştir.

BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN AYRILMAZ PARÇASI

* Kıbrıs Barış Harekatı’yla kahraman Mehmetçiğimiz, Kıbrıslı kardeşlerimizin imdadına hem havadan hem de denizden yetişmiştir. Kıbrıs Türk halkına milli, ahdi ve tarihi bağlarla gönülden bağlıyız, bu bağlar daima canlılığını koruyacaktır. Bu bağlar, sonradan oluşmuş suni bağlar değildir. Kıbrıs Türkü, 1071’de Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt ruhunun ve büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır.

RUM-YUNAN İKİLİSİNİN ÇABALARI BEYHUDE

* Rum-Yunan ikilisinin Türkiye´nin kıta sahanlığı haklarını ve Kıbrıs Türkü’nün meşru hak ve çıkarlarını görmezden gelerek bölgeyi kendi çıkarları çizgisinde şekillendirme çabaları beyhudedir. Rumlar, kendi ürettikleri çözümsüzlüğün bedelini de Kıbrıs Türkü’ne ödetmek istemektedir. Rum-Yunan ikilisinin Avrupa Birliği’ni suistimali ve AB zirvesinde talep ettikleri yaptırımlar ile Akdeniz Gaz Forumu ve kurulan üçlü iş birliği mekanizmaları bunun son örnekleridir. (DHA)