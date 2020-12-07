Fuhuş çetesinden ‘corona’ tarifesi

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özbekistan’dan çalışma vaadiyle getirilen kadınlara fuhuş yaptıran bir şebekeyi tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebekenin yönetici konumunda bulunan beşi kadın 16 şüpheli ile fuhuş yaptırıldığı belirlenen 17 kadının kimliği tespit edildi.

Üç ay süren çalışmaların ardından Pendik, Sancaktepe ve Maltepe’deki rezidans, otel ve evlere eş zamanlı baskın yapıldı. 16 çete üyesi, fuhuş yaptırılan 17 kadın ve dokuz müşteri gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 20 adet cep telefonu, 63 bin lira nakit para ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şebekenin yönetici kadrosunda bulunan Özbekistan uyruklu beş 5 kadının kendi ülkelerinden iş bulma vaadiyle kandırdıkları kadınları Türkiye’ye getirdikleri ortaya çıktı. Şebeke liderlerinin gönderdikleri kadının aldığı paranın yarısını kendi komisyonları olarak kestikleri ortaya çıktı.

Öte yandan fuhuş çetesinin çalışma saatlerini de corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarına göre ayarladıkları ortaya çıktı. Kadınların saat 21.00-05.00 saatlerinde çalıştırıldıkları tespit edildi. (DHA)