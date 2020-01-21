Fuhuş çetesinin şifresi çözüldü: Bize şeftali lazım

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği’ne, Çorlu ilçesinin Havuzlar Mahallesi’nde bulunan üç katlı villada fuhuş yaptırıldığı ihbarı geldi.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

İhbar üzerine hareket geçen polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sırasında, biri kadın üç kişinin yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı saptandı. Şüpheliler ile müşterilerinin, “Çikolata var mı?”, “Bize şeftali lazım” şeklinde şifreli görüştükleri tespit edildi.

Polis, villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptıran N.C. adlı kadın ile T.P. ve İ.A. gözaltına alındı. Üç zanlı ‘fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçundan adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptırılan Türkmenistan uyruklu B.J., Özbekistan uyruklu M.Z. ve N.J. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. (DHA)