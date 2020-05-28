Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren katilden şok sözler!

Geçen yıl Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Nazan Kırkgöz, otomobiline bindiği Yusuf Mıcık’la para karşılığı ilişki için anlaştı ve boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye geldi. Ancak Yusuf Mıcık, kadına boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi.

Nazan Kırkgöz, Yusuf Mıcık’ın otomobilindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz’e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle kaçarken olay yerine gelen polis, Kırkgöz’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Arkadaşının evinde yakalanan Mıcık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

”ERKEK GİBİ GÜÇLÜ KADINDI”

Hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açılan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Mıcık, şunları söyledi:

* Olay günü aracımla seyir halindeyken telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip mesaja baktığım sırada camdan bir kadın ‘Benimle görüşmek ister misin?’ dedi. ‘Hayır’ dememe rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi.

* 100 liraya anlaştık. 150 metre ileride aracımı park ettim. Yol kenarı olduğu için ilişkiyi kabul etmedim. Parayı vermeyince telefonumu aldı. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı.

* O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bu sırada dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Kasten öldürme gibi niyetim yoktu. Nazan bir erkek gibi güçlüydü.

Mahkeme heyeti, Yusuf Mıcık’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)