Fuhuş operasyonunun ardından acı dolu hikayeler ortaya çıktı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler geçen Cuma günü Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Antalya’da, kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik operasyon yaptı.

13 mağdur ve 59 müşterinin ifadesi alınarak çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 hayat kadını ve onları fuhuşa zorlayan 1'i İstanbul, 1'i Kocaeli, 1’i Antalya ve 12’si Bursa'da olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 adet cep telefonu, 14 bin 600 lira ve 100 dolar, 1 adet polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 13 adet fişek, 1 adet bilgisayar harddiski, 3 adet flash disk, 1 adet micro disk, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 44 fişek ele geçirildi.

BABASINDAN KAÇTI BATAĞA DÜŞTÜ

Operasyonunun ardından acı dolu hikayeler de ortaya çıktı. Onlardan biri 25 yaşındaki F.D.’nin hikayesi. Anne ve babası ayrı yaşarken annesini kaybeden ve annesinden kalan maaşını babasından alamayan F.D. babasıyla tartışarak evi terk etti.Evden ayrıldıktan sonra uyuşturucu kullanmaya başlayan F.D., bu dönemde F.D. ile arkadaş oldu. Erkek arkadaşıyla birlikte bir süre uyuşturucu kullanan genç kız daha sonra erkek arkadaşı tarafından fuhuşa zorlandı.

1 buçuk aydır uyuşturucu karşılığında erkek arkadaşının arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlanan F.D.’nin acı dolu hikayesine polis ekipleri son verdi. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda genç kız ve erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

İŞ TEKLİFİ HAYATINI MAHVETTİ

Sakarya’da devlet memuru olan eşinden ayrılan 31 yaşındaki N.D., daha sonra bir gazinoda çalışmaya başladı. Bir süre sonra gazinoya gelen bir müşteri tarafından 10 bin lira karşılığında Bursa’da bir gazinoda çalışmaya ikna edilen N.D. kente gitti.

Bir süre gazinoda çalıştığı kadınlar ile aynı evde kalan N.D. bir gece yarısı evden alınarak bir taksiye bindirildi. Taksi sürücüsü tarafından fuhuş yaptırılacağı yere götürülen N.D.’ye burada tecavüz edildi.

‘EVLENDİM KURTULDUM’ DERKEN

Bir süre daha fuhuşa zorlanan N.D. daha sonra onu fuhuşa götüren taksi sürücüsü E.D. evlendirildi. Evlendikten sonra bir nebze rahat hayat yaşayacağı hayalini kuran N.D.’nin düşünceleri gerçek olmadı.

N.D. bu kez 1 yıldır evli olduğu eşi F.D. tarafından fuhuş yapmaya zorlandı. Eşini fuhuş yapmaya zorlayan F.D.’NİN Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak Kocaeli’de gözaltına alındığı öğrenildi.

15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fuhuş yapmaya zorlanan 8 kadın emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, onları fuhuş yapmaya zorlayan 15 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)