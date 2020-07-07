Fuhuş şebekesinin kullandığı şifreli kelimeler ”pes” dedirtti

Adana’da yaşı küçük çocukların fuhuşa zorlandığı bilgisi üzerine polis ekipleri, şebeke üyelerinin adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 33 kişiden 16’sı serbest kaldı, 17’si ise adliyeye sevk edildi. Bu zanlılardan 12’si tutuklanırken 5’i ev hapsi cezasına çarptırıldı.

”MAKARNA SALÇALI OLSUN”

Fuhuş şebekesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Zanlıların polise yakalanmamak için şifre kullandığı öğrenildi. K.K., S.Ç. ve A.D.’nin müşterilerle konuşurken bir saat birliktelik istediği zaman “makarna istiyorum” dediği, bir gece boyunca birliktelik istediği zaman “uzun makarna istiyorum” dediği, yanında bir kadın da isteyen müşterinin ise “makarna salçalı olsun” dediği belirlendi.

Ayrıca 18 yaşından küçük kızlara fuhuş yaptıran şebekenin onları da şifrelediği öğrenildi. Müşterilerle telefonda konuşurken küçük kız çocukları için “küçükbaş” yaşı büyük kadınlar için ise “büyükbaş” dedikleri öğrenildi. (İHA)