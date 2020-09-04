Fuhuş yaptırmaktan yakalandı, polise rüşvet önerdi!

Fatih, Nişanca Mahallesi'nde bir adreste fuhuş yapıldığı bilgisi polis ekiplerini harekete geçirdi.

Polis, adrese giren yabancı uyruklu bir kişiyi dışarıya çıktıktan sonra takip etti.

Kimlik sorulan şüphelinden bilgi alan polisler, bir süre görüşme yaptıktan sonra, adreste Ayseren T. (35) isimli bir kadının fuhuş yaptırdığını öğrendi.

HAFTALIK 500 DOLAR

Takip çalışmalarının ardından farklı bir adres daha belirlendi. Adreslere baskın düzenleyen ekiler, Ayseren T.'yi fuhuş yaptırıldığı öne sürülen 6 kadınla birlikte yakaladı.

Polisleri karşısında gören şüphelinin ekiplere kendisini yakalamamaları ve fuhuş yaptırmasına göz yummaları karşılığında haftalık 500 dolar rüşvet vermeyi teklif ettiği öğrenildi.

FUHUŞA ARACILIK VE RÜŞVET

Emniyete götürülen şüphelilerden Ayseren T., “ Kamu görevlisine ‘Rüşvet' teklif etmek”, “Fuhuşa aracılık” ve “Fuhuşa yer temin etmek” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Diğer 6 kadın hakkında ise idari işlem yapıldı.