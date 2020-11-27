Fuhuş zanlılarına rekor tutuklama

Polisinin aylarca süren teknik takibi sonucunda Mersin ve Adıyaman'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon ile ilgili mahkemeye çıkartılan zanlılara rekor tutuklama çıktı.

Ahlak polisinin ‘çanta’ ismi verilen fuhuş operasyonunda 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken 2 kişi hakkında arama kararı çıkarıldı.

Polis 158 kişinin ise ifadesine başvurdu. Şüphelilerin bazılarının sıkıntı olmaması için resmi ve imam nikahı kıydıkları belirlendi. Şüphelilerin bazılarının resmi nikah, bazılarının ise imam nikahı kıydıkları öğrenildi.

KADINLARA ‘ÇANTA’ DİYORLARMIŞ

Aralarında şifre olarak “çanta” kelimesini kullanan şüphelilerin mağdurları pazarlarken “çantayı bıraktım, çantayı aldım” şeklinde gibi haberleştikleri tespit edildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Sabah 08.00'de mahkemeye çıkartılan 19 zanlı ile ilgili işlemler 21.00'e kadar devam etti. Mahkemeye çıkartılan 19 zanlıdan biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 8'i kadın 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.