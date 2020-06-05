Fuhuşa zorlanan 15 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,Aydıncık ilçesinde 10 kişiye yönelik 3 ay süren araştırma ve soruşturma sonucunda operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda biri 15 yaşında olduğu belirlenen kız çocuğu toplam 6 mağdur kadın fuhuş batağından kurtarıldı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

Düzenlenen operasyonda bir ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ele geçirildi, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kimliği belirlenen bir kişinin ise arandığı bildirildi.

Mahkemeye çıkartılan zanlılar adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.