Fuhuşa zorlanan 274 kadın kurtarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından 2019 yılında yapılan operasyonların istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

112 YABANCI UYRUKLU KADIN ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLDİ

İstatistiklere göre geçen yıl fuhuşa aracılık ederek yer temin ettikleri için gözaltına alınan 18 yabancı uyruklu olmak üzere 180 kişi gözaltına alındı. Villa ve masaj salonlarına yapılan baskınlarda zorla fuhuş yaptırılan 274 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu 112 kadın ülkelerine geri gönderildi.

Fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklandı, 27’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1449 KUMARBAZA 320’ŞER LİRA CEZA

2019 yılı içinde kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Kumar oynarken yakalanan 1449 kişiye işlem yapıldı.

Bu kişilere 320’şer lira para cezası kesildi. Kumar oynatan, kumara yer temin eden, mühür fekki yapan şüphelilerin aralarında bulunduğu üçü yabancı uyruklu 340 kişi gözaltına alındı. (DHA)