Futbolda şike kumpası davasında karar çıktı

Fetullah Gülen’in bir dönem avukatlığını yapan Orhan Erdemli, “örgüte yardım” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sanık Nazif Aktaş ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Çelik hakkındaki dava ise mükerrer suç nedeniyle reddedildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ’nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurdukları 107 sanığın yargılandığı ana davanın 3 Temmuz 2020 tarihli duruşmasında, sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer, Ali Çelik, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli yönünden sadece “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan yargılandıkları gerekçesiyle davanın uzamaması için dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti. Dosyası ayrılan 5 sanığın duruşması, bugün Çağlayan’daki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuksuz sanıklar Orhan Erdemli ve Nazif Aktaş duruşma salonunda hazır bulunurken; diğer sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldılar.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Çelik hakkındaki davanın, aynı suçtan başka davalar olması nedeniyle reddedilmesini istedi. Savcı, sanıklardan Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli’ye ise “Örgüt üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıklardan Ali Fuat Yılmazer ve Mehmet Baransu, mütalaaya katıldıklarını belirterek davanın reddini talep ettiler. Sanık Mehmet Baransu, “Dosyayla hiçbir bağlantım yok. Davanın düşmesinden ziyade beraatimi talep ederim” dedi.

“AVUKATLIK FAALİYETİ DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YAPMADIM”

Daha sonra söz alan sanık Orhan Erdemli ise göz felci geçirdiğini belirterek “Avukatlık faaliyeti dışında hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir zaman onlardan(FETÖ) görünmedim. 1990 yılında avukatlığa başladım, 1994 yılına kadar icra işlerine baktım. Daha sonra Ali Çelik’in şirketinde avukatlık yapmaya başladım. Ben onun FETÖ’cü olduğunu bilmem. Bana Fetullah Gülen’in cemaat dışından avukat istediğini söyleyerek teklifte bulundu. Ekmek parası diye kabul ettim. Ancak 2012 yılında militanlaşmaya başladılar. Nurullah Albayrak ABD’ye gidip Fetullah Gülen’den vekalet aldı. Bana da ‘Bir daha Gülen adına dava açmayacaksın’ dediler. 2014’ten sonra açmadım. Bunlar alçakça saldırıda bulunuyor. Fetullah Gülen’e gidip davaları takip etmediğimi söyleyerek, beni şikayet etmişler. 2012’den sonra bunlar kurumlara kendileri avukat atamaya başladılar. Ben 90 dava açmışım. Bize baskı yapıyorlardı, ne kadar dava açtınız diye rapor istiyorlardı. Bunlar hukuku silah olarak kullanmak istiyorlardı” dedi. 30 yıla yakın avukatlık yaptığını belirten sanık Nazif Aktaş da örgüt üyeliğinden ceza talep edilmesini üzücü bulduğunu belirterek hakkında iki kez yakalama kararı çıktığı halde tutuklanacağını bilerek kendisinin teslim olduğunu belirtti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı. Oy birliğiyle alınan kararda heyet, sanık Nazif Aktaş hakkında her ne kadar “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açılmışsa da “Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçunu işlediği belirtildi. Heyet sanık Aktaş’a bu suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Aktaş hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının karar kesinleştikten sonra kaldırılmasına karar verildi.

ORHAN ERDEMLİ’NİN YURTDIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme, sanık Orhan Erdemli hakkında “Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Erdemli’nin sanığın yakalandıktan sonra soruşturma kovuşturma aşamalarında örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermiş olması nedeniyle vermiş olduğu bilginin mahiyeti dikkate alınarak cezasında indirim yapıldı. Heyet, sanık hakkında TCK 221/5. maddesi uyarınca etkin pişmanlıktan yararlandığı gerekçesiyle 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ancak mahkeme, sanığın geçmişteki hali, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği yolunda mahkemede olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti. Heyet, sanık Erdemli hakkında verilen hüküm gereği hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da karar verdi.

3 SANIK HAKKINDA DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme, sanık Ali Fuat Yılmazer, Mehmet Baransu ve Ali Çelik hakkında ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu bakımından mükerrer olduğu gerekçesiyle bu davanın reddine hükmetti. Heyet, sanık Ali Çelik hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılmasına karar verdi.