Galataport’ta çalışan işçi hayatını kaybetti: Sebep ‘bulaşıcı hastalık!’

Hasan Oğuz, Galataport şantiyesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda gözlem altında tutulan Oğuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DİSK Devrimci Yapı İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oğuz’un hayatını kaybetmesini şu ifadelerle duyurdu: ”Genç bir işçi önderi, sendikamızın temsilcisi Hasan Oğuz, Galataport şantiyesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İşçi sınıfının yiğit bir mücadele neferini yitirdik. Mücadelesini genç işçiler devam ettirecek. Anısına sadık kalacağız. Raporunda ‘bulaşıcı hastalık’ belirtildi. Covid-19 salgını nedeniyle tören düzenlenemeyecektir.”

”TÜM İŞÇİLERE ÜCRETLİ İZİN VERİLSİN”

DİSK Devrimci Yapı İşçileri Sendikası Facebook hesabından da şu açıklamayı yaptı: ”Avrupa Yakası temsilcimiz, genç işçi önderi Hasan Oğuz’u ‘bulaşıcı hastalık’ sebebiyle yitirdik. Hasan Oğuz, 20 Mart günü işçilerin Covid-19’a karşı hiçbir önlem alınmadığı Galataport şantiyesinde çalışıyordu. Şantiyede 3 Nisan günü 3 pozitif vaka çıkmasına rağmen üretim durdurulmamış, işçiler çalışmaya zorlanmıştı. Hasan 7 Nisan günü kalp krizi geçirdi. Tüm belirtileri Covid-19’du ve o yönde tedavi uygulandı. Hasan’ın raporlarında ölüm sebebi olarak ‘bulaşıcı hastalık’ yazıyor. Öfkemiz üzüntümüzden büyük!

* Soruyoruz, bu salgın günlerinde Galataport inşaatına devam etmek çok mu gereklidir?

* Şantiyede pozitif vaka çıkmasına rağmen iş neden tatil edilmemiş, işçilere neden test yapılmamıştır?

* Şantiyede vaka sayıları artarken bu ölüm çukuru faaliyetlerine daha ne kadar devam edecektir? Hasan’ın canına kıydınız, daha fazla Hasan'ları katletmeyin!

* Hasan gibi nice genç arkadaşlarımızın çalıştığı bu şantiye derhal mühürlensin, tüm işçilere ücretli izin verilsin!

* Şantiyede çalışan tüm işçiler testten geçirilsin!

* Şantiyede pozitif vaka çıkmasına rağmen işe devam kararı veren tüm yöneticiler ve buna cevaz veren siyasi iktidarın temsilcileri yargılansın!