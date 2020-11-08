Galerideki çalışanlara aldırmadan paneli söküp götürdüler

Olay, dün sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir oto galeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçla galeri önüne gelen hırsızlık şüphelileri, etrafı gözetledikten sonra iş yeri çalışanlarının kahvaltı yaptığı esnada yaklaşık 500 bin lira değerindeki lüks araçtan 40 bin lira değerindeki ‘hayalet gösterge’ panelini sökerek çaldı. Dakikalar içerisinde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3 DAKİKA İÇİNDE İŞLERİNİ BİTİRİYORLAR

Araç sahibi Yusuf Sır, “Biz içeride kahvaltı yaparken hırsızlar gelip önce aracı uzaktan inceliyorlar. Daha sonradan gelerek arabada hayalet ekran olup olmadığını inceliyorlar. Olduğunu görünce de geldikleri arabayı sağ tarafa çekerek arka camı patlatıyorlar. Ben içeride kahvaltı yaparken duymadım sesi. Bizim çalışanlarımızdan birisi aracı kontrol ediyor 15 dakika sonra ve fark ediyor. Bu arabanın içinde 3-4 dakika içinde çalabilecekleri en değerli şey bu. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum” dedi. (İHA)