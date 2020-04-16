Gamze Pala’yı sırtından vurup boğazını kesen cani: Reddedilmeyi kaldıramadım

AKP Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı ve Sabancı Öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala’yı tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, sorgusunda aşkına karşılık bulamadığı için cinayeti işlediğini söyledi. Dalançıkar, Gamze Pala’ya aşık olduğunu ancak aşkına karşılık bulamadığını ifade ederek, defalarca girişimde bulunmasına rağmen sonuç alamadığını, reddedilmeyi kabul edemediği için de öldürdüğünü anlattı. Dalançıkar, sorgusunun ardından tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Sabancı Öğretmenevi’ne gelen Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu ve MHP İlçe Başkanı Doğan İnce, bina önüne orman gülü bıraktı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu olayı kınadıklarını belirterek, “İlçemizde böyle üzücü bir olayın yaşanması çok acı. Kadınlara yönelik saldırı umarız son olur” dedi.

HALK TEPKİLİ

Pala’nın öldürülmesine ilçe halkı da tepki gösterdi. Cinayeti duyduğunda çok üzüldüğünü anlatan Erdal Zehiroğlu “Gamze çok iyi bir insandı. Öldüren kişiyi de buralarda görürdük. Buralarda devamlı motosikletiyle dolaşırdı. Çok yazık oldu” dedi. Esnaf Hakan Çukur ise, “İnsan böyle bir şeyin nasıl yapar? Aklım almıyor. Öldüren kişiyi birkaç kez gördüm. Buralardan geçerdi” diye konuştu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü.Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz.Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. (DHA)