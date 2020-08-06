Gar ihalesinden sonra yine bir ihale daha aldı

Beyoğlu Belediyesi'nin spor malzemesi almak için açtığı ihaleyi, kamuoyunun Haydarpaşa Garı ihalesinden tanıdığı Hezarfen Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Hüseyin Avni Önder'e ait başka bir şirket kazandı.

Önder'in; ihaleyi düzenleyen Beyoğlu Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın halen yöneticiliğini yaptığı Okçular Vakfı'nın eski genel müdürü olması dikkat çekti. Beyoğlu Belediyesi, 79 kalem spor malzemesi almak üzere 15 Haziran 2020 tarihinde ihaleye çıktı. İhaleyi, 278 bin 921 liralık teklifin sahibi Guguk Doğa Sporları E-Ticaret İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazandı.

İhaleyi kazanan Guguk Doğa Sporları Şirketi'nin genel müdürü Hüseyin Avni Önder, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarındaki atıl depo sahalarını, 15 yıllığına kiralamak için TCDD'nin 4 Ekim 2019 tarihinde açtığı ihaleyi, İBB'ye karşı tartışmalı bir şekilde kazanmıştı. 1986 doğumlu olan, eski İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanı Hüseyin Avni Önder, Okçular Vakfı'nda bir süre genel müdürlük yapmıştı.