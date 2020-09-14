Garson babanın isyanını Deva Parti’li Aslan duyurdu

Okullar 21 Eylül 2020 tarihinde açılıyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin başlaması ise evinde internet olmayan ve birden fazla çocuğu olan aileleri çaresiz bırakıyor.

Garsonluk yaparak geçimini sağlayan bir baba ‘uzaktan eğitim' ile ilgili şu mesajı paylaştı: “Garsonluk yapıyorum yemekhanede. Tekstil firmasının yemekhanesinde. Şimdi uzaktan eğitim başladı. Okuyan 3 tane ilköğretim öğrencisi çocuğum var. Hepsinin canlı ders görmesi gerekiyor. Fakat evde ne internet ne de bilgisayar var. Nasıl ders alacak bu çocuklar, hiç bilmiyorum. Allah rızası için yardımcı olursanız sevinirim.” Zor durumda olan babanın mesajını paylaşan Deva Partisi Kurucusu Essum Aslan ise yetkililere, “Evde tek televizyon varsa, 3 çocuklu bir hanede nasıl EBA TV izlenecek?” diye sordu.

Aslan, babanın durumuyla ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dersler dört gün boyunca online olacak. Evde birden fazla çocuk varsa eğitim aracı nasıl sağlanacak? İnterneti olmayan kişiler eğitime nasıl erişecek? Bunlar cevap bekleyen çok önemli sorular.”