Gasp dehşeti kameralara yansıdı: Yumruk ve tekmelerle saldırdılar

Polisi harekete geçiren olay Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi, Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan olay şöyle gelişti;

Sabah 05.00 sıralarında sokakta yürüyen 38 yaşındaki Ahmet Z.'nin yanına 2 kişi yanaştı.

TEKMELEYEREK CEPLERİNİ ARADILAR

Ahmet Z.'den parasını istedikleri öne sürülen 2 şüpheli, bir anda tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Ahmet Z., yere yığıldı. Saldırganlar, yerde de peş peşe tekmeledikleri Ahmet Z.'nin ceplerini aramaya başladı.

400 LİRA VE CEP TELEFONU

Ahmet Z'nin cep telefonu ve 400 lirasını alan şüpheliler kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etmeyi başardı.

İKİSİ DE YAKALANDI

Şüphelilerden Burak Ç.(25) Talatpaşa Mahallesi Oktay Sokak üzerinde adresinde, diğer şüpheli Barış C. ise, arkadaşı tarafından telefonla aranarak çağrıldığı Çağlayan Metrobüs durağında gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, Ahmet Z'ye ait cep telefonu ve 300 lira ele geçirildi.