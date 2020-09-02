Gasp olayına tanık olan polis müdahale ederken bıçaklandı

Kadıköy’e bağlı Merdivenköy Mahallesi’nde saat 04.00 sularında motosikletli bir kurye, iki kişi tarafından gasp edilmek istendi.

Civarda oturan ve kuryenin direnmesi üzerine sesleri duyan bir polis memuru ve bir sitenin güvenlik görevlisi gaspçılara müdahale etmek istedi. Ancak kuryeyi kurtarmaya çalışan iki kişi gaspçıların bıçaklı saldırısının hedefi oldu.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan güvenlik görevlisi C.G. ve polis memuru sağlık ekiplerinin olaya yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklı iki saldırgandan biri kısa sürede ekipler tarafından yakalanırken diğerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (İHA)