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Gasp olayına tanık olan polis müdahale ederken bıçaklandı

İstanbul Kadıköy'de dün gece saatlerinde iki kişi motosikletli bir kuryeyi sokak ortasında gasp etmeye çalıştı. Kuryenin gaspçılara direnmesi üzerine sesleri evinden duyan ve sokağa çıkıp olaya müdahale eden polis memuru gaspçıların bıçaklı saldırısına uğradı. Polis memuruna destek olan bir sitenin güvenlik görevlisini de kolundan bıçaklayan iki saldırgan olay yerinden kaçtı.

Sozcu.com.tr
09:03 -
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Kadıköy’e bağlı Merdivenköy Mahallesi’nde saat 04.00 sularında motosikletli bir kurye, iki kişi tarafından gasp edilmek istendi.

Civarda oturan ve kuryenin direnmesi üzerine sesleri duyan bir polis memuru ve bir sitenin güvenlik görevlisi gaspçılara müdahale etmek istedi. Ancak kuryeyi kurtarmaya çalışan iki kişi gaspçıların bıçaklı saldırısının hedefi oldu.

Saldırıda hafif şekilde yaralanan güvenlik görevlisi C.G. ve polis memuru sağlık ekiplerinin olaya yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklı iki saldırgandan biri kısa sürede ekipler tarafından yakalanırken diğerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (İHA)

Son güncelleme: 09:14 02.09.2020
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