Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı

Gazi Mahallesi olaylarını takip etmek için gittiği bölgede gözaltına alınan ve polis işkencesi ile hayatını kaybeden Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, ölümünün 24'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

13:50 -
Haberler Gündem
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı

İstanbul Esenler Kemer Mezarlığı’ndaki anma programına Göktepe ailesinin yanı sıra, Göktepe’nin çalışma arkadaşları ve basın örgütlerinden temsilciler katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da programa katılan isimler arasında yer aldı. Yapılan konuşmaların ardından Göktepe’nin mezarına karanfiller bırakıldı. Acılı anne Fadime Göktepe ise oğlunun mezarı başında göz yaşı döktü.

Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Foto: DHA

Anma programında konuşma yapan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, “Her geçen gün dönüp tekrar baktığımızda gerçeğe sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor bize Metin Göktepe ve birçok gazeteci” dedi.

Canan Kaftancıoğlu ise “Metin Göktepe gazeteciydi ve Metin Göktepe gazeteciliği diye bir şey vardı. 24 yıl önce bu gazeteciliği Metin kendisi yapıyordu. Bugün sizler Metin Göktepe gazeteciliği yapıyor, yerine getiriyorsunuz. Yıllar sonra da Metin Göktepe gazeteciliğini yapanlar olacak” diye konuştu.

Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe ise, “Sağ olun var olun. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan gazeteciler, avukatlar sağ olsun” dedi. (DHA)

Son güncelleme: 13:53 08.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more