Gazeteci Murat Ağırel’e beraat ettiği suçtan dava

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel 11 Mayıs 2019 tarihinde, “İmamoğlu'nu istemeyen İstanbul Baronu” başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Bu yazının ardından Nuri Albayrak Ağırel hakkında hakaret suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan gazeteci Murat Ağırel, yapılan yargılama sonrası beraat etmişti.

YENİDEN İFADEYE ÇAĞIRILDI

Ancak Ağırel önceki gün bu kez İbrahim Karagül'ün şikayeti üzerine yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ifadeye çağırıldı. Beraat ettiği dava konusu olan yazısı ile ilgili yeniden ifade veren Ağırel, beraat ettiğine dair mahkeme evraklarını göstererek, “Bu köşe yazımın hakaret unsuru taşımadığı mahkemece de onaylanmıştır. Ben gazeteciyim ve kamunun haber alma hakkını sağlıyorum” dedi.

“NEYİN ACELESİ BU”

Yaşadığı olayı Sözcü Gazetesi'ne anlatan Murat Ağırel, ifadesinin alınmadan dava açıldığını söyleyerek, “Hakkımda dava açılmasına rağmen dün polise ifadeye gittim. Beraat etmemiz için kaç defa yargılanmamız gerekiyor. Ben artık ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Sırf dava açılmak için bunlara başvuruluyor. İfadem dahi alınmadan dava açıldı. Neyin acelesi bu. Akla mantığa sığmıyor” dedi.