Gazi ve şehit yakınlarının AKP’li belediyeye takvim tepkisi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube’sinin yaklaşık 10 yıldır hazırlayıp bastırdığı ‘Şehitler Takvimi’nin bu yıl Afyonkarahisar Belediyesi’nin kendi adıyla bastırıp dağıtılmasına şehit ve gazi yakınları tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve dernek üyeleri Afyonkarahisar Belediye binasının önüne siyah çelekle bırakarak, olayı protesto etti.

“SON AYLARDA YIPRATMA POLİTİKASI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Afyonkarahisar Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğe ve üyelerine son aylarda yıpratma politikası uygulandığını dile getirerek şöyle konuştu;

“Son aylarda bir yıpratma, bir yok sayma, hiçe sayma politikası ile karşı karşıyayız. Bugüne kadar bu yaşadıklarımızı sizlere aksettirmemeye çalıştım. Ancak en son yaşanan artık sabrımızı taşırdı. 31 Mart seçimlerinden sonra göreve başlayan Afyonkarahisar belediye başkanı halkımıza gönül belediyeciliği olarak hizmet edeceğiz diye çıktı.

Maalesef bugün geldiğimiz noktada yalancı bir belediye başkanı ile karşı karşıyayız. Hırsız bir belediye başkanı ile karşı karşıya kaldığımızı maalesef kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Biz daha önceki yönetimle yaklaşık 10 yıldır Afyonkarahisar Şehitler Takvimini bastırırken, seçimlerden sonra belediye başkanlığının özel kalemi arayarak ‘2020 şehitler takvimi bastırılacak mı bastırılmayacak mı?’ diye sordum. Ertesi gün gelen cevap ta ‘Evet hazırlığınızı yapın, şehitler takvimi belediye başkanlığı tarafından bastırılacaktır.’ denildi.

Bizde bunun üzerinde derneğimizde hazırlanmış olup 10 yıllık emeğimiz olan çalışmayı tasarımcımıza hazırlattık. Belediye Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü, 25 günü bizi arayarak hazırlığımızı teslim etmemizi ve istedi ve baskıya geçeceklerini belirtti”

“MEHMET ZEYBEK, TÜRK BAYRAĞI’NI KENDİ RESMİNE TERCİH ETMİŞTİR”

Şube Başkanı Kumartaşlı, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından basın takvimde Türk Bayrağı yerine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in fotoğrafın olmasına da tepki gösterdi.

Kumartaşlı, “Bizde inandık güvendik ve yaptığımız çalışmayı belediye başkanlığına teslim ettik. Geçen zaman içerisinde takvimin basılmadığını öğrenince belediyemize durumu sorduk. Ne oldu dedik. Bize ‘Yeniden dizgi yapıyoruz’ dediler. Dünkü basın açıklamasında gördük ki evet bir takvim yapılmış. Kelime oyunuyla elimizden verilerimizi çalarak, Afyonkarahisar Belediyesi bir takvim basmıştır.

Bu takvim 10 yıldır Afyonkarahisar Şehitler Takvimi olarak yayınlanan takvim şimdi Afyonkarahisar Belediyesi Şehitler Takvimi Mehmet Zeybek takvimi olarak yayınlanmıştır. 10 yıldır bu takvim Türk Bayrağı ile Ay Yıldız’la yayınlanırken Mehmet Zeybek, Türk Bayrağı’nı kendi resmine tercih etmiştir” diye konuştu.

“ŞEHİTLERİMİZİ SİYASETE ALET ETTİLER”

Şube Başkanı Kumartaşlı açıklamasında, “Devletin birimi olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü de yanlarına alarak onlarda bu yalana ortak olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım ben size Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin’i şikayet ediyorum.

Afyonkarahisar belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i şikayet ediyorum. Emek hırsızlığı yaptılar. Şehitlerimizi siyasete alet ettiler. Diyorlar ki, 365 gün çok çalıştık şehitler takvimi hazırladık diyorlar. Onlar yapmadı. Dernek olarak biz yaptık.

Bu şehitlerimiz, vatan evlatları ay yıldız için şehit oldu. Bizim hazırladığımız takvimde tüm şehitlerimizin fotoğraflarında ay yıldız vardır. Ama belediyenin tasarladığı takvimde ay yıldız kaldırılmıştır. Sizin ay yıldızla ne derdiniz var?” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İL BAŞKANI BENİ TEHDİT EDİYOR

Şube Başkanı Kumartaşlı açıklamasında son olarak AK Parti İl başkanının kendilerini tehdit ettiğini iddia ederek, “Ben 310 şehit ailesinin temsilcisiyim. Dernek başkanlığından beni aldıracakmış. Derneği lav edecekmiş.

Eski terör örgütünün taktiklerini kullanarak AK Parti il başkanı bana tehdit gönderiyor. Sayın cumhurbaşkanım bize burada mobing uygulanıyor. Şehit ailelerimiz gazilerimiz mutsuz ve üzgünüz” dedi.

ÜZGÜNÜZ YAZILI ÇELENK BIRAKTILAR

Açıklamanın ardından Şube Başkanı Kumartaşlı ve şehit aileleri üzerinde “Üzgünüz” yazılı bir çelengi belediye binasının bırakarak eylemi sonlandırdılar.