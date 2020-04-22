Gaziantep Belediyesi tepki çeken corona paylaşımını kaldırdı

Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, günlük corona virüsü verilerinin paylaşıldığı tabloyu fotoşop ile değiştirerek “Gaziantep’te erkeklerin durum tablosu” adlı bir tablo yayınladı. Tabloda, “Bugünkü temizlik yapanların sayısı, ütü ve yemek yapanların sayısı, hamur işi yapmayı sevenlerin sayısı ve evden kovulanların sayısı” gibi ifadeler yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Tablonun üzerine ise, “La yorum bu gedişnen evin yolunu yitiricig valla arvat ne diyse onu yapıyg. Sizing evde durumlar naava?” sözlerine yer verildi.

Vatandaşlar, belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma, “Virüsle dalga geçmek de ne bileyim. Sonra ofansif mizah yapınca insanlar tutuklanıyor” ve “Bu nasıl bir üsluptur, ölenler, hasta olanlar var ve dalga geçiyorsunuz, yazık…” yorumunu yaptı.

Paylaşım, vatandaşların sosyal medyadaki tepkisi üzerine kaldırıldı.

FATMA ŞAHİN’İN HABERİ YOKMUŞ

Öte yandan, T24’e konuşan Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin’in basın danışmanı Nuraydın Arıkan, paylaşımı doğrulayarak, Fatma Şahin’in ve kendisinin söz konusu tweetin paylaşıldığından haberi olmadığını aktardı. Arıkan, paylaşımın, belediyenin sosyal medya hesabıyla ilgilenen çalışanlar tarafından yapıldığını ve tweetin kaldırıldığını söyledi.