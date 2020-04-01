Gaziantep’te yüksek ateş alarmı! 15 kişi karantinaya alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir araç içesinde 15 kişi bulunduğu belirlendi.

Yapılan kontrollerde 2 kişinin aşırı derecede yüksek oranda ateş tespit edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı.

112 ekipleri tarafından 2 kişi hastaneye götürülürken ateşlerinin yüksek olduğu belirlenen diğer 13 kişi de corona virüsü tedbirleri kapsamında bir yurtta karantina altına alındı.

Ayrıca, 15 kişilik gruba seyahat izin belgeleri olmaması nedeniyle idari para cezası uygulandı. İHA