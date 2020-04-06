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Gaziosmanpaşa’da şiddetli rüzgar çatı uçurdu!

Gaziosmanpaşa’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı karşı binaya çarpıp, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.

21:22 -
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Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle Cebeci Caddesi’nde 5 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgarda uçtu.

Karşı binaya çarpıp bazı camları kıran çatı, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri çatının kalan kısmı uçmasın diye çalışma başlattı.

Yaşanan olayda sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

FOTO: İHA

“KOPAN PARÇA BİNAYA ÇARPIP ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ”

Uçan çatıdan dükkanı zarar gören Uğur Metin, şunları söyledi:

* Biz aşağıda dükkandaydık.

* Kopan parça önce karşı binaya çarptı.

* Binadan sonra da aşağı araçların üzerine düştü.

* Sokaklar boş olduğu için o sırada kimse yoktu. İHA

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Son güncelleme: 21:27 06.04.2020
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