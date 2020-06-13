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Gebze’de 20 kişi corona virüsüne yakalandı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde corona virüsü testleri pozitif çıkan 20 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı. Corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan şahısların temaslı olduğu kişilerin belirlenebilmesi için alınan karar sonucu sokak girişlerine uyarılar asılarak demir bariyerler ile sokak girişleri kapatıldı.

17:47 -
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Gebze’de 20 kişi corona virüsüne yakalandı!

Gebze Gaziler Mahallesi 1788 Sokak'ta yaşayan 20 kişi, yaşadıkları rahatsızlıklar sonucu hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan incelemeler sonrasında 20 kişinin corona virüsü testleri pozitif çıktı. Aynı sokakta yaşayan şahısların testlerinin pozitif çıkması sonrasında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokak 7 gün sürecek karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan şahısların temaslı olduğu kişilerin belirlenebilmesi için alınan karar sonucu sokak girişlerine uyarılar asılarak demir bariyerler ile sokak girişleri kapatıldı.

Alınan karar sonrasında polis ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. 7 gün sürecek karantina boyunca sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, kaymakamlık, Vefa Destek Gurubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Gebze Belediyesi ekipleri tarafından karşılanacak. İHA

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