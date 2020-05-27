Gece yarısı dehşet! Oğlunun katili oldu

Gece yarısı Sumaklı Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Hayta Ailesi fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alzheimer hastası olduğu belirtilen Abdulkadir Hayta, av tüfeği ile rastgele ateş etti. Harun Hayta başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybederken, annesi Fatma Hayta da kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Hayta tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Harun Hayta’nın cenazesi ise inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Oğlunu öldürüp, eşini yaralayan Abdulkadir Hayta ise gözaltına alındı. (DHA)