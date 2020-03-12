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Genç kız tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

Adiyaman'da gece yarısı şoke eden olay! Genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babasını silahla öldürdü.

07:24 -
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Genç kız tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

Olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilan B.(19) ile babası Yusuf B.(44) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti. Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

FOTO: SÖZCÜ

Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.’nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

FOTO: DHA

Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

Adıyaman Polis Sözcü
Son güncelleme: 07:43 12.03.2020
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