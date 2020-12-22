Gece yarısı taşla banka soyma girişimi

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi üzerinde saat 04:00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüpheli, soygun için bankanın camını kırdı.

Camı kırdıktan sonra bankaya giren şüpheli yaklaşık 1 dakika içeride kaldı. Bankanın alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte şüpheli bankadan çıkarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kameraları incelenirken olay yeri ekipleri banka ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili incelemeler sürüyor. (İHA)