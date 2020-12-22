Gecekondu kümesler yıkıldı

Bursa'da kaçak yapıya göz açtırmayan Osmangazi Belediyesi ekipleri, rezidans ve çok katlı binaların inşa edildiği Yeşilşehir’deki milyonluk arazide hayvan kümesleri olduğu ihbarı aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), polis ve Osmangazi Belediye ekipleri arazinin bulunduğu Panayır Mahallesi’ne operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda milyonluk arazideki koyunların taşınması için süre verilirken, kaz, tavuk ve kuşların bulunduğu gecekondu kümesler ise yıkıldı.

Kazların bulunduğu kümesin yıkılmasını istemeyen sahipleri, kısa süre direndi. Daha sonra kaz ve tavuklar kümesten ekipler tarafından araziye salınırken, kümes iş makinasının yardımı ile yıkıldı. (İHA)