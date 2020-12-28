Geçen sene İstanbul’a ilk kar düşmüştü, bu sene sıcaklıklar düşmüyor…

Yer yer kar yağışları kendini gösterse de son yılların en sıcak ve kurak aralık aylarından birini geride bırakıyoruz. Meteoroloji’nin bu haftaya dair tahminlerine göre sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Ege kıyılarını ve Marmara Bölgesi’ni yer yer etkileyecek sağanak yağmur dışında yağış beklenmiyor.

GEÇEN SENE KAR GÖREN İSTANBUL BU SENE BAHARDAN KALMA GÜNLER YAŞIYOR

Geçtiğimiz sene aralık ayı sıcaklıkları yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş olmasına rağmen 27 Aralık 2019’da İstanbul yılın ilk kar yağışını yaşamış, kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşmuştu. Bu sene aynı günlerde İstanbul sonbahar sıcaklıklarını yaşıyor, bugün yer yer görülecek yağmurun ardından, hafta boyunca parçalı bulutlu ve ılık bir hava bekleniyor.

KIYI EGE İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARILARI SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli. Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

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