Geçen yıl 30 Ağustos sözleriyle tepki çeken AKP’li Aktaş bu kez Atatürk’ü yad etti!

Bursa’nın AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 2019 yılında meclis toplantısında 30 Ağustos Zafer Bayramı için kullandığı “O zaman ormancılık gününde de tatil yapalım. 30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” şeklindeki ifadeleri büyük tepki çekmişti.

Alinur Aktaş bu yıl ise farklı bir mesaj yayımladı. 30 Ağustos'un vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolü olduğunu” belirten Aktaş, şu ifadeleri kullandı.

* Bu mücadele, Anadolu'yu vatan kılma mücadelesidir. Bizim tarihimiz sayısız zaferler ve en zor dönemlerde bile birlik ve beraberlikten ödün verilmeyen örneklerle dolu. İşte bu örneklerden biri olan 30 Ağustos, şartlar ne olursa olsun başarılı bir ülke olmak için önümüzün daima açık olduğuna işaret eden bir deniz feneridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tespitleriyle 30 Ağustos Zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır.

GAZİ MUSTAFA KEMAL’E MİNNETTARIZ

* Atatürk'ün komutasında yapılan büyük taarruzla, Dumlupınar bölgesinde toplanan Yunan ordusunu bozguna uğratan milletimiz, silkinip ayağa kalktı. 26 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında, Türkiye'yi bağımsızlığa kavuşturan Kurtuluş Savaşı sırasında 15.055 kişi can verdi.

* Bize düşen ecdadımızın bizlere bırakmak için canlarını feda ettiği bu güzel ülkeyi, birliğimizden beraberliğimizden ödün vermeden hep birlikte ilerilere taşımaktır. Bu bilinçle çalışmalarımıza ara vermeden canla başla devam ediyoruz.

* Bu vesileyle, bu zaferi bizlere armağan eden, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelenin bütün kahramanlarını, rahmet ve şükranla anıyorum. Bu cennet vatanı miras bırakan 15.055 şehidimize, Gazi Mustafa Kemal'e ve tüm gazilerimize minnettarız.