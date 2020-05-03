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Gelecek Partili 5 kişi gözaltına alındı, İl Başkanı Babahan tepki gösterdi

Bitlis'te maske ve imsak dağıtan Gelecek Partisi üyesi 5 kişi, maske satma yasağı gerekçesiyle gözaltına alındı. Gelecek Partisi Bitlis İl Başkanı Veysel Babahan, "Her partinin bir bölgede geçerliliği var. Bitlis’te şu anda Ak Parti’nin tek alternatifi Gelecek Partisi’dir. Onu gördükleri için yeni kurulan partimize baskı uygulamaya çalışıyorlar. Gelecek Partisi il teşkilatı olarak bu tarz baskılara karşı hazırlıklıyız” dedi.

Evren DEMİRDAŞ
09:55 -
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Gelecek Partili 5 kişi gözaltına alındı, İl Başkanı Babahan tepki gösterdi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Gelecek Partisi Bitlis İl yönetim kurulunda bulunan 5 üye, maske sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyette yaklaşık 3 saat tutulan partililer ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gelecek Partisi Bitlis İl Başkanı Veysel Babahan olayla ilgili SÖZCÜ’ye konuştu.

Babahan şunları söyledi:

* Bitlis'in belirli yerlerinde maske ve imsak dağıtımı çalışmamız vardı. Bu kapsamda Ahlak ilçemizde dağıtım yapan beş arkadaşımız maske dağıtımı esnasında uyarılma zahmetinde dahi bulunmadan gözaltına alındı ve 2-3 saate yakın karakolda bekletildi.

“PARTİMİZE BASKI”

* Sonrasında ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Her partinin bir bölgede geçerliliği var. Bitlis'te şuanda Ak Parti'nin tek alternatifi Gelecek Partisi'dir. Onu gördükleri için yeni kurulan partimize baskı uygulamaya çalışıyorlar.

* Gelecek Partisi il teşkilatı olarak bu tarz baskılara karşı hazırlıklıyız. Son yıllarda maalesef iktidar siyasetten daha çok zorbalık yaparak yapıyorlar. Bitlis'te halkın partimize karşı teveccühü iktidarı rahatsız ediyor ondan dolayı bu tür yöntemlerle bizleri yıldıracaklarını sanıyorlar ancak yanılıyorlar.

* Bugünden sonra Bitlis için hizmetlerimiz artarak devam edecek.

AK Parti Bitlis Sözcü
Son güncelleme: 09:56 03.05.2020
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